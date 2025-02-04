¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Tiempo

Alerta naranja por temperaturas extremas en Corrientes: hasta cuándo continuará el calor

La advertencia fue emitida emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y afectará a todo el territorio provincial. 

Por El Litoral

Martes, 04 de febrero de 2025 a las 19:11

Después del intenso calor de este martes y que la térmica superará los 42°C , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que toda la provincia de Corrientes esta bajo alerta naranja por temperaturas extremas. 

Según la última actualización del organismo, el alerta naranja afectará a toda la provincia y "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo", precisó el SMN. 

Para la jornada del miércoles se espera una máximas de 39°C y está previsto que el termómetro se mantenga con la misma temperatura hasta el jueves, con cielo parcialmente nublando. 

El alivio llegará el viernes, donde hay posibilidad de algunas precipitaciones y que la máxima descienda a 37°C. 

Sin embargo, con  la llegada del fin de semana las temperaturas seguirán por encima de los 38°C. 

Hasta el momento no se pronostican grandes lluvias y la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes adelantó que las precipitaciones durante el mes de febrero están por debajo de lo normal. 

 

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD