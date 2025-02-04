Alerta naranja por temperaturas extremas en Corrientes: hasta cuándo continuará el calor

Después del intenso calor de este martes y que la térmica superará los 42°C , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que toda la provincia de Corrientes esta bajo alerta naranja por temperaturas extremas.

Según la última actualización del organismo, el alerta naranja afectará a toda la provincia y "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo", precisó el SMN.

Para la jornada del miércoles se espera una máximas de 39°C y está previsto que el termómetro se mantenga con la misma temperatura hasta el jueves, con cielo parcialmente nublando.

El alivio llegará el viernes, donde hay posibilidad de algunas precipitaciones y que la máxima descienda a 37°C.

Sin embargo, con la llegada del fin de semana las temperaturas seguirán por encima de los 38°C.

Hasta el momento no se pronostican grandes lluvias y la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes adelantó que las precipitaciones durante el mes de febrero están por debajo de lo normal.