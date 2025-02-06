¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

violencia de género Gendarmería Nacional Gustavo Valdés
Corrientes

La agenda para este fin de semana en la ciudad

Los correntinos tendrán propuestas para todos los gustos, entre clases de zumba, recorridos guiados, ferias, carnavales y show de comparsas.

Por El Litoral

Jueves, 06 de febrero de 2025 a las 12:15

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer el cronograma de actividades recreativas para este fin de semana en la ciudad. Las propuestas son en su mayoría al aire libre y gratuitas.

El viernes, se realizará la Feria de Artesanos estará en la plaza Cabral, de 9 a 22. En tanto que el sábado y domingo, se trasladará a Costanera Sur y calle Las Heras, en el mismo horario.

El sábado se llevará a cabo el circuito turístico “Descubrí Corrientes”, un recorrido guiado por el casco histórico alrededor de la plaza 25 de Mayo, con la temática “Relatos de fantasmas y aparecidos”. La actividad es de 19 a 21.

El domingo se realizará una visita guiada al Cementerio San Juan Bautista, de 18 a 20, bajo la temática “Mausoleo de personalidades”. El punto de encuentro será la entrada principal.

Por otro lado, el sábado en la Playa Arazaty II de 19 a 20 estará disponible una clase de zumba. Se trata de una actividad gratuita y al aire libre.

CARNAVALES

El viernes y sábado continúan los Carnavales Oficiales en el corsódromo Nolo Alías, a partir de las 22.

Entre tanto, el domingo desde las 21 será la segunda noche del Show de Comparsas en el anfiteatro Cocomarola. Esa noche competirán Sapucay, Ara Berá, Copacabana y Arandú Beleza.

Para el cierre está prevista la actuación de Matías Sotelo y los Continuados.

Las entradas para asistir a los corsos o al show están a la venta en Centenario Shopping (Av. Raúl Alfonsín 3525), de lunes a sábados de 13 a 21, y a través de Norteticket.com.

