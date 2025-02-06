La agenda para este fin de semana en la ciudad

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer el cronograma de actividades recreativas para este fin de semana en la ciudad. Las propuestas son en su mayoría al aire libre y gratuitas.

El viernes, se realizará la Feria de Artesanos estará en la plaza Cabral, de 9 a 22. En tanto que el sábado y domingo, se trasladará a Costanera Sur y calle Las Heras, en el mismo horario.

El sábado se llevará a cabo el circuito turístico “Descubrí Corrientes”, un recorrido guiado por el casco histórico alrededor de la plaza 25 de Mayo, con la temática “Relatos de fantasmas y aparecidos”. La actividad es de 19 a 21.

El domingo se realizará una visita guiada al Cementerio San Juan Bautista, de 18 a 20, bajo la temática “Mausoleo de personalidades”. El punto de encuentro será la entrada principal.

Por otro lado, el sábado en la Playa Arazaty II de 19 a 20 estará disponible una clase de zumba. Se trata de una actividad gratuita y al aire libre.

CARNAVALES

El viernes y sábado continúan los Carnavales Oficiales en el corsódromo Nolo Alías, a partir de las 22.

Entre tanto, el domingo desde las 21 será la segunda noche del Show de Comparsas en el anfiteatro Cocomarola. Esa noche competirán Sapucay, Ara Berá, Copacabana y Arandú Beleza.

Para el cierre está prevista la actuación de Matías Sotelo y los Continuados.

Las entradas para asistir a los corsos o al show están a la venta en Centenario Shopping (Av. Raúl Alfonsín 3525), de lunes a sábados de 13 a 21, y a través de Norteticket.com.