¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

estudiantes correntinos violencia de género Gustavo Valdés
estudiantes correntinos violencia de género Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Más de 1.000 expedientes en 2024: el trabajo del Juzgado de Familia N° 5

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5 cerró el 2024 con más de 1.000 expedientes tramitados, consolidando su labor en la protección de derechos y el acceso a la justicia.

Por El Litoral

Jueves, 06 de febrero de 2025 a las 09:33

El  Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5 realizó un balance sobre el trabajo que han hecho a lo largo del 2024 y como eso garantizó el acceso a la justicia en materia de familia, niñez, adolescencia, violencia familiar y de género a  un total de 1.054 expedientes ingresados.

El organismo reafirmó su compromiso con la protección de los derechos y la resolución de conflictos en estas áreas sensibles.

Según las estadísticas que compartieron, entre las principales temáticas abordadas, se destacan:

  • Violencias familiares y de género: 339 casos (32% del total), evidenciando la necesidad de un sistema judicial ágil y con perspectiva de género.
  • Acciones derivadas de la niñez: 157 casos (15%).
  • Alimentos: 178 casos (17%).
  • Divorcios: 140 casos (13%).

Además, otras intervenciones relacionadas con filiación, tutela, guarda y homologación de convenios. e

Por otro lado el  juzgado desarrolló una intensa labor procesal para brindar respuestas eficientes:

  • 621 audiencias realizadas.
  • 11.890 providencias dictadas para garantizar el avance de los expedientes.
  • 1.609 oficios emitidos para la comunicación con otros organismos.
  • 315 resoluciones y 362 sentencias dictadas, demostrando el compromiso con la resolución efectiva de los conflictos.

Cada cifra refleja el esfuerzo por garantizar derechos y acompañar a las familias, mujeres, niños y adolescentes en momentos difíciles. Desde el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5, reafirmamos nuestro compromiso con el acceso a la justicia y continuaremos trabajando con responsabilidad para fortalecerlo.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD