Más de 1.000 expedientes en 2024: el trabajo del Juzgado de Familia N° 5

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5 realizó un balance sobre el trabajo que han hecho a lo largo del 2024 y como eso garantizó el acceso a la justicia en materia de familia, niñez, adolescencia, violencia familiar y de género a un total de 1.054 expedientes ingresados.

El organismo reafirmó su compromiso con la protección de los derechos y la resolución de conflictos en estas áreas sensibles.

Según las estadísticas que compartieron, entre las principales temáticas abordadas, se destacan:

Violencias familiares y de género: 339 casos (32% del total), evidenciando la necesidad de un sistema judicial ágil y con perspectiva de género.

Acciones derivadas de la niñez: 157 casos (15%).

Alimentos: 178 casos (17%).

Divorcios: 140 casos (13%).

Además, otras intervenciones relacionadas con filiación, tutela, guarda y homologación de convenios. e

Por otro lado el juzgado desarrolló una intensa labor procesal para brindar respuestas eficientes:

621 audiencias realizadas.

11.890 providencias dictadas para garantizar el avance de los expedientes.

1.609 oficios emitidos para la comunicación con otros organismos.

315 resoluciones y 362 sentencias dictadas, demostrando el compromiso con la resolución efectiva de los conflictos.

Cada cifra refleja el esfuerzo por garantizar derechos y acompañar a las familias, mujeres, niños y adolescentes en momentos difíciles. Desde el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5, reafirmamos nuestro compromiso con el acceso a la justicia y continuaremos trabajando con responsabilidad para fortalecerlo.