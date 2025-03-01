Con la presencia del Nuncio Apostólico se hará la Apertura del Año Pastoral

Este domingo se vivirá la tradicional Apertura del Año Pastoral en la Arquidiócesis de Corrientes en la localidad correntina de Itatí.

En este marco, se realizará el gesto jubilar diocesano de peregrinar e ingresar a la Basílica y celebrar juntos la eucaristía que será presidida por el Nuncio Apostólico en la Argentina Monseñor Miroslaw Adamczyk.

El encuentro está está previsto a partir de las 9.30, para dar la bienvenida a las comunidades en la intersección de las calles 25 de Mayo y Manuel Belgrano de la localidad de Itatí.

En ese lugar, se recibirá a las sagradas imágenes de la Virgen peregrina de Nuestra Señora de Itatí.

El Gesto Jubilar procesional de los fieles hacia la Basílica Nuestra Señora de Itatí se iniciará a las 10.

Asimismo, unos veinte minutos después, al llegar al Templo, habrá adoración al Santísimo Sacramento del Altar, mientras los sacerdotes diocesanos ofrecerán a los fieles el sacramento de la Reconciliación.

La celebración eucarística que presidirá en Nuncio Apostólico y que será concelebrada por el clero de la Arquidiócesis comenzará a las 11.

Luego de la Santa Misa, se hará la entrega de donaciones al Pequeño Cottolengo Don Orione. El Nuncio compartirá luego un almuerzo con los sacerdotes diocesanos.

Se ha dispuesto dentro de la Basílica, un sector especial para los medios de prensa al que se podrá acceder con las identificaciones de sus medios.

Durante el resto de la estadía del Nuncio en el Santuario, las restricciones estarán a cargo de la Policía Federal.