El Espacio de Memoria RI9 invita a la comunidad a una visita guiada este sábado

El Espacio de Memoria de Corrientes, que funciona en el ex Regimiento de Infantería 9, invita este sábado a la comunidad a participar de la visita guiada al centro clandestino que funcionaba en el lugar en tiempos de la última dictadura cívico-militar.

Esta actividad, que es libre y gratuita, iniciará a las 9 del sábado 15 de marzo. Para formar parte del grupo de la visita guiada, los interesasdos se deben inscribir a traves del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAE89hXiqqtOXNub8p07nzkNe8ILkMoiPngto5HG6mxw7ORQ/viewform

Inaugurado en diciembre de 2022 en el predio ubicado sobre avenida 3 de Abril casi Costanera, la capilla que funcionaba en el lugar, el casino de oficiales y el galpón 9, donde se mantuvo cautivos y cautivas a víctimas de la última dictadura cívico militar, ahora forman parte del Espacio de Memoria.