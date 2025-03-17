Campaña de Inmunización: el cronograma para la dosis antigripal y contra el covid-19

El Ministerio de Salud Pública insta a la comunidad a recibir la vacuna antigripal y el refuerzo por Covid-19. Además, se insiste con completar el calendario de vacunación. Las dosis son gratuitas y están disponibles en los vacunatarios de toda la provincia.

A través de la Dirección de Inmunizaciones, se recuerda que en Capital, las dosis antigripales están disponibles en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), en las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) de la Municipalidad de Corrientes y en los vacunatorios de los hospitales Ángela I. de Llano y pediátrico Juan Pablo II. En tanto, en el interior las dosis están disponibles en los distintos vacunatorios.

¿Quiénes deben recibir la vacuna antigripal?

Personal de la salud.

Embarazadas: en cualquier momento de la gestación

Puérperas: hasta 10 días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo.

Niños de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por al menos 4 semanas.

Niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades: respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados

Personas con obesidad.

Diabéticos.

Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis: deberán presentar orden médica que acredite dicha condición y las personas mayores de 65 años.

¿Quiénes deben recibir refuerzo de la vacuna contra el Covid-19?

Quienes hayan recibido su última dosis con un intervalo de 6 meses o más, deben concurrir a las vacunatorios, independientemente del número de aplicaciones con las que cuenten.

Cronograma

Se recuerda concurrir con DNI y carnet de vacunación, en el caso de los menores acompañados por un adulto.