Corrientes consolidó a la pesca deportiva como atractivo turístico en Brasil

El Ministerio de Turismo consolidó este miércoles a la pesca deportiva como una de las principales actividades económicas de Corrientes con operadores turísticos de Brasil.

En la sede del Banco de la Nación Argentina en San Pablo, mediante la coordinación del Consulado Argentino y el equipo técnico del Ministerio de Turismo de Corrientes, se realizó una ronda de negocios.

En primer lugar, se produjo la presentación del Destino Corrientes para después dar lugar a los encuentros comerciales con la participación de una docena de empresarios que acompañaron a la comitiva, mientras que alrededor de 40 operadores del Brasil se dieron cita.

Este tipo de acciones se articulan con la Subsecretaría de Hacienda, a cargo del doctor Patricio Carando, y se enmarca en un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Se trata de un esfuerzo conjunto que busca fortalecer a Corrientes como un destino turístico de referencia a nivel nacional e internacional, a partir de su riqueza natural y en este caso de su oferta en pesca deportiva.

En la ocasión la comitiva de la Provincia de Corrientes en San Pablo estuvo integrada por operadores de las regiones del Alto Paraná y Paraná Sur, quienes del 20 al 22 de marzo participarán del Trade Show de Pesca Deportiva, el evento más importante del segmento en Sudamérica.

La presencia de empresarios del sector turístico de Corrientes en tierras brasileñas representa una excelente oportunidad para la visibilizar el destino como uno de los escenarios ideales en la región para la práctica de la pesca deportiva con devolución, al mismo tiempo refuerza vínculos con sus pares que se traducen en estrategias de comercialización a futuro. Brasil es un mercado clave debido a su cercanía y afinidad cultural.