El fuego arrasó un predio y quemó ganado

Un incendio forestal inició esta semana en un predio, quemando ganado. Se trata de la estancia El Vasco por ruta 5, en cercanías a San Luis del Palmar, la columna de humo se podía ver desde la ciudad de Corrientes. Otro de los focos ígneos se generó por ruta 9 en el ingreso en la zona de Cañada del Estero, cerca de Crucecita, donde hasta esta tarde combatieron el fuego.

Durante la jornada del martes, las llamas avanzaron con fuerza y alcanzaron la estancia "El Vasco", el fuego continuó hasta este miércoles por la tarde. Este predio de 1500 hectáreas, sufrió daños y 8 vacas murieron incineradas

Este incendio afectó gravemente a los animales como vacas, terneros y caballos que murieron a causa de las llamas. Según pudo saber El Litoral hasta esta tarde continuaban con las tareas para controlarlo.

“El incendio empezó en estancia El Vasco, pasando San Luis del Palmar”, señalaron fuentes a este medio.

gentileza

Otro de los focos activos se produjo en la zona de Cañada del Estero, cerca de Crucecita, a la altura de la ruta 9, con aviones hidrantes, bomberos, trabajadores rurales y vecinos combatieron el fuego. Fuentes oficiales informaron que se logró controlarlo.

Las dotaciones de bomberos trabajaron arduamente para contener el incendio, logrando controlarlo parcialmente.



(VT)