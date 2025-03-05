Corrientes fue uno de los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo

La Secretaría de Turismo y Deportes Municipal informó que la ciudad de Corrientes fue uno de los destinos más elegidos del país durante el último fin de semana largo.

Con una ocupación hotelera que llegó al 100%, también creció la estadía que pasó de tres a cuatro días promedio. Además se destacó que el gasto promedio por persona fue de 70 mil pesos. Este resultado se relaciona a las playas y los Carnavales Oficiales como atractivo principal.

El secretario de Turismo y Deportes municipal, Juan Enrique Braillard Poccard, señaló: "La Secretaría de Turismo de la Nación nos reconoció como el destino más elegido de la Argentina, a nivel porcentual, lo que nos pone muy contentos”.

“Creció la cantidad de pernocte, ya que estamos promediando entre 3 y 4 noches, y el gasto promedio por persona, ya que por día estuvimos en los 70.000 pesos aproximadamente, así que si hacemos la sumatoria de las decenas de miles de personas que han estado en Corrientes, podemos hablar de muy buenos números”, sostuvo el funcionario.

Para finalizar, el secretario de Turismo y Deportes destacó que este crecimiento estadístico “es el fruto del trabajo de la Municipalidad de Corrientes, de estar gestionando una buena administración, espacios públicos de calidad, iluminación LED, una ciudad amigable, una ciudad segura, inclusiva, así que todo eso se ve plasmado en este 100 por ciento de ocupación hotelera que tuvimos este fin de semana largo que posiciona al destino Corrientes como una ciudad de venta y muy visitada”.