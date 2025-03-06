Corrientes vivió una jornada de turismo aventura

La Reserva Natural Isoró realizó el pasado domingo la octava edición de su travesía náutica en Goya.

La 8va Travesía Náutica Reserva Isoró contó con la participación de 138 kayakistas, revalorizando el turismo y la aventura. El evento dio inicio en la Playa El Ingá en Goya, atravesó el Riacho Goya, el río Paraná y finalizó en el Arroyo Isor; donde los participantes recorrieron 42 kilómetros.

El organizador del evento, Pedro Sá, enfatizó el desafío de trascender y consolidar a Corrientes como un destino de turismo sustentable.

La ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri, destacó el respaldo del Gobierno provincial: "Desde el Ministerio de Turismo trabajamos constantemente para consolidar a Corrientes como un destino de turismo aventura, promoviendo eventos que pongan en valor nuestros paisajes y atractivos naturales. La Travesía Isoró es un claro ejemplo del potencial que tiene nuestra provincia para atraer a quienes buscan experiencias auténticas en contacto con la naturaleza".

La Reserva Natural Isoró, recientemente declarada Reserva Provincial a través de la Ley 6.555, se consolida como un área clave para el turismo ecológico y la preservación del patrimonio natural. Con más de 80.000 hectáreas de bosques, humedales y lagunas, esta reserva alberga una biodiversidad única.