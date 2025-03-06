Ciclo lectivo 2025: cuánto cuesta el transporte escolar en Corrientes

Con el inicio del ciclo lectivo 2025 en Corrientes, las familias enfrentan un nuevo desafío: el alto costo del transporte escolar. Los valores, que comienzan en 65.000 y 70.000 pesos mensuales, podrían seguir aumentando mes a mes, generando inquietud entre los padres y transportistas.

Pedro Abas, vocero del sector de transporte en la provincia, explicó a El Litoral: "Es imposible mantener la misma cuota con la inflación que hay. Arrancamos en 65.000 y 70.000 pesos, pero lamentablemente los precios van a seguir subiendo".

La actualización será mensual y dependerá de la inflación: "Si sube, vamos a tener que subir. No es culpa nuestra, es culpa de la economía que está así".

Desde el sector defienden las tarifas y aseguran que Corrientes sigue teniendo el servicio más accesible del país. "Menos no podemos cobrar. Como referencia pusimos 65.000 o 70.000 pesos, pero si un transportista quiere cobrar 80.000, no me parece mal", afirmó Abas.

El incremento golpea directamente el bolsillo de los padres, quienes buscan alternativas ante un panorama económico complicado. Mientras tanto, los transportistas advierten que los costos de mantenimiento, combustible y salarios hacen inevitable el ajuste, dejando en el aire la pregunta de hasta dónde llegará el precio del servicio en los próximos meses.

(VT)