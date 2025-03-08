¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes Teatro Vera Taragüí Rock
Incendios

En lo que va del 2025, en Corrientes se quemaron casi 140.000 hectáreas

El secretario de Desarrollo Forestal Industrial dio detalles de la situación de la provincia.

Por El Litoral

Sabado, 08 de marzo de 2025 a las 10:45

El secretario de Desarrollo Forestal Industrial, Luis María Mestres, dio a conocer que desde el 1 de enero la provincia de Corrientes tiene 139.306 hectáreas quemadas. 

En este marco, señaló que esto se debe a las condiciones climáticas adversas, como la persistencia de altas temperaturas, el calor intenso y la escasez de precipitaciones.

De esta manera, el profesional precisó a Radio Sudamericana  la cantidad de superficie quemadas en las distintas localidades: 

  • Curuzú Cuatiá: 35.661 hectáreas.
  • Mercedes: 20.775 hectáreas. 
  • Paso de los Libres: 11.295 hectáreas.
  • San Martín: 10.560 hectáreas. 
  • San Luis del Palmar: 10.499 hectáreas. 
  • Esquina: 7.258 hectáreas.
  • Empedrado: 6.084 hectáreas.
  • Sauce: 5.755 hectáreas.
  • General Paz: 3.789 hectáreas. 
  • Ituzaingó: 3.699 hectáreas. 

Asimismo, las coberturas vegetales afectadas:

  • Pastizales: La superficie más afectada, con 47.452 hectáreas en la región centro/sur y 19.076 hectáreas en la región noroeste.
  • Malezales: 19.475 hectáreas.
  • Bosques nativos: 19.049 hectáreas.
  • Esteros y otros bañados: 11.687 hectáreas.
     

 

