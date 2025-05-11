Salud en tu casa, el programa que busca la detección de patologías crónicas

El Ministerio de Salud Pública realizó en la mañana de este lunes el lanzamiento del programa Salud en tu Casa 2025.

Se realizó en el Caps N°13 del barrio Juan XXIII, donde estuvo presente el titular de la cartera sanitaria, Ricardo Cardozo, y la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud (APS), Alicia Pereira.

Al respecto, el ministro dijo a El Litoral que "vamos a salir en capital y en el interior" y agregó que el plantel está conformado por "casi 500 agentes sanitarios, fundamentalmente promotores de la salud. En el caso de Capital, ayudados por todo un regimiento de agentes sanitarios y promotores de la Municipalidad".

Se trata de un programa, diseñado por el ministro Cardozo, consiste en que agentes sanitarios, promotores de salud y obstetras visiten los distintos barrios para “la detección de patologías crónicas. Vamos a ver si hay personas, en cada uno de los hogares, con probabilidad de que tengan hipertensión, diabetes, obesidad, si tienen indicación de hacerse estudios por la posibilidad de Cáncer, o sea, detección precoz de determinados cáncer, como el de colon, mama, pulmón o cuello uterino". Luego, estas personas se integrarán al sistema sanitario, el para tratamiento y seguimiento.

Además destacó la importancia de detección precoz de embarazos, pues "hemos visto que un porcentaje importante de embarazadas no concurre a su primer control y eso influye mucho en el diagnóstico de patologías tanto del bebé como de la mamá".

Desde su implementación en el 2023, llegaron a más de 200 mil personas. Sólo el año pasado, estuvieron en más de 50 localidades y tuvieron registradas más de 35 mil personas relevadas.

