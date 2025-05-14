¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

YPF Club de Regatas Corrientes La Libertad Avanza
RESISTENCIA, CHACO

El CCN abre las inscripciones para dos cursos

Se trata de un taller de Lenguaje de Señas Argentino (LSA) y de otro de Oratoria. Las clases inician el 27 de mayo de forma presencial.

Por El Litoral

Miércoles, 14 de mayo de 2025 a las 12:45

El Centro Cultural Nordeste (CCN) abrió las inscripciones para el curso de Lengua de Señas Argentinas I y Oratoria. Las clases inician el 27 de mayo.

En el edificio ubicado en Arturo Illia 355, de Resistencia, se realizarán los cursos de modalidad presencial y abiertos a todo el público. La inscripción tiene un costo de 40.000 pesos, para los estudiantes de la Unne es gratuita con la presentación de alumno regular.

Lengua de Señas Argentinas I

A cargo de la Profesora en Educación Especial con orientación en discapacidad auditiva e intelectual y Técnica en Interpretación de Lenguas de Señas Argentinas, Laura Bataglia.

El objetivo del taller es ofrecer a la comunidad elementos de comunicación viso-gestual, propia de esta lengua. Las clases se dictarán los días martes, de 16:30 a 18:30, y tiene una duración bimensual.

Oratoria: Manejo de la Oralidad Moderna

A cargo del asesor político, especializado en comunicación, oratoria y programación neurolingüística, Diego Romero.

El curso se orienta a desarrollar habilidades de oratoria básica y avanzada. Comprender y aplicar técnicas de lenguaje verbal y no verbal. Analizar el lenguaje de los cuerpos y su impacto en la comunicación. Mejorar la capacidad de expresión y persuasión en distintos contextos.

Es menester saber que para completar cada curso se deberá cumplimentar un 80 % de asistencia, sin excepción.

