El CCN abre las inscripciones para dos cursos

El Centro Cultural Nordeste (CCN) abrió las inscripciones para el curso de Lengua de Señas Argentinas I y Oratoria. Las clases inician el 27 de mayo.

En el edificio ubicado en Arturo Illia 355, de Resistencia, se realizarán los cursos de modalidad presencial y abiertos a todo el público. La inscripción tiene un costo de 40.000 pesos, para los estudiantes de la Unne es gratuita con la presentación de alumno regular.

Lengua de Señas Argentinas I

A cargo de la Profesora en Educación Especial con orientación en discapacidad auditiva e intelectual y Técnica en Interpretación de Lenguas de Señas Argentinas, Laura Bataglia.

El objetivo del taller es ofrecer a la comunidad elementos de comunicación viso-gestual, propia de esta lengua. Las clases se dictarán los días martes, de 16:30 a 18:30, y tiene una duración bimensual.

Oratoria: Manejo de la Oralidad Moderna

A cargo del asesor político, especializado en comunicación, oratoria y programación neurolingüística, Diego Romero.

El curso se orienta a desarrollar habilidades de oratoria básica y avanzada. Comprender y aplicar técnicas de lenguaje verbal y no verbal. Analizar el lenguaje de los cuerpos y su impacto en la comunicación. Mejorar la capacidad de expresión y persuasión en distintos contextos.

Es menester saber que para completar cada curso se deberá cumplimentar un 80 % de asistencia, sin excepción.