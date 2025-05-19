¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi Lisandro Almirón
Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi Lisandro Almirón
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Salud pública

Se realizan atenciones integrales a adolescentes de Corrientes

Los operativos trabajan sobre la salud sexual y reproductiva, la prevención y tratamiento de consumo problemático, entre otros aspectos.

Por El Litoral

Lunes, 19 de mayo de 2025 a las 12:52

El Centro de Salud Integral del Adolescente informó que realiza operativos sanitarios en Capital y en el interior. El objetivo es trabajar sobre la salud sexual y reproductiva, la prevención y tratamiento de consumo problemático, entre otros.

Además, se realizan controles y seguimiento de embarazos, acompañado de charlas educativas y atención personalizada. La finalidad es crear un espacio seguro y de confianza para los adolescentes. La invitación a estos espacios se realiza por redes sociales y se acercan voluntariamente.

La coordinadora del centro, Karina Fernández, dijo que “la adolescencia es una etapa crucial del individuo” y agregó que la modernidad pone desafíos “tanto sociales como la incorporación de la tecnología y conocimientos a la vida cotidiana”.

Fernandéz reconoce que este contexto “requirió que hayamos modificado nuestros modelos de atención en la adolescencia”.

El equipo está formado por especialistas en ginecología y obstetricia; médicos clínicos, psicólogos y psiquiatras, todos especialistas en esta etapa de la vida.

La funcionaria comenta que se trabaja de forma multidisciplinaria y con muy buena recepción con los diferentes centros asistenciales y hospitales. Cabe aclarar que el espacio físico del Centro está en construcción. 

“Hasta la fecha, ya realizamos más de 16 operativos con llegada a más de 400 adolescentes, en su mayoría mujeres. Estamos elaborando estrategias para que participen más varones. Hay una gran demanda de atención”, sostuvo Fernández.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD