Se realizan atenciones integrales a adolescentes de Corrientes

El Centro de Salud Integral del Adolescente informó que realiza operativos sanitarios en Capital y en el interior. El objetivo es trabajar sobre la salud sexual y reproductiva, la prevención y tratamiento de consumo problemático, entre otros.

Además, se realizan controles y seguimiento de embarazos, acompañado de charlas educativas y atención personalizada. La finalidad es crear un espacio seguro y de confianza para los adolescentes. La invitación a estos espacios se realiza por redes sociales y se acercan voluntariamente.

La coordinadora del centro, Karina Fernández, dijo que “la adolescencia es una etapa crucial del individuo” y agregó que la modernidad pone desafíos “tanto sociales como la incorporación de la tecnología y conocimientos a la vida cotidiana”.

Fernandéz reconoce que este contexto “requirió que hayamos modificado nuestros modelos de atención en la adolescencia”.

El equipo está formado por especialistas en ginecología y obstetricia; médicos clínicos, psicólogos y psiquiatras, todos especialistas en esta etapa de la vida.

La funcionaria comenta que se trabaja de forma multidisciplinaria y con muy buena recepción con los diferentes centros asistenciales y hospitales. Cabe aclarar que el espacio físico del Centro está en construcción.

“Hasta la fecha, ya realizamos más de 16 operativos con llegada a más de 400 adolescentes, en su mayoría mujeres. Estamos elaborando estrategias para que participen más varones. Hay una gran demanda de atención”, sostuvo Fernández.