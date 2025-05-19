Inundaciones: un correntino que vive en Buenos Aires perdió todo y mandó un mensaje a su familia

Un goyano perdió todo en las últimas inundaciones que se registraron en la provincia de Buenos Aires y le mandó un mensaje a su familia que vive en Corrientes.

En una entrevista brindada a un canal nacional, el hombre se presentó como Gustavo y dijo que vive en Campana hace 13 años.

Según relató, por las precipitaciones tuvo perdidas totales en su vivienda. "Pero estamos bien, con salud", dijo.

En ese sentido señaló que quería mandar un mensaje a su familia que vive en Corrientes porque no pudo comunicarse debido a que está sin energía eléctrica.

"Avisarle a mi familia de Goya, Corrientes, que estamos bien, los chicos están en la casa de una amiga", sostuvo al canal TN.

Además, indicó que él se queda toda la noche en su vivienda por miedo a que le roben lo poco que pudo poner a resguardo.

Entre tanto, sostuvo que dentro de 72 horas está previsto que puedan volver a tener luz.

INUNDACIONES EN BUENOS AIRES

Mientras el Gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa con las tareas de asistencia en los 21 municipios afectados por el temporal, confirmó que hasta el momento hay 2.938 evacuados y tres desaparecidos. Dos en Rojas y otro en Baradero.

En los distritos de Arrecifes, San Antonio de Areco, Campana, Salto y Zarate, el Ministerio de Seguridad reforzó su presencia con 216 efectivos policiales de todas las Superintendencias, 20 agentes de Defensa Civil y 99 bomberos voluntarios.

Además, dispuso de 65 móviles terrestres, 26 medios acuáticos, un helicóptero, torres de iluminación, motobombas y grupos electrógenos.

En estos momentos, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad coordina el envío de camiones con colchones, frazadas, ropa, kit de limpieza, alimentos y pallets de agua.

Por su parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, envió dos retropalas, tres retroexcavadoras, ocho camiones volcadores, diez camionetas con personal de tránsito y dos badcat para limpieza de las rutas habilitadas.

El Ministerio de Ambiente, por su parte, arribó con equipos para la gestión de la emergencia (gomones inflables, catres, generador eléctrico, motobomba), ropa de trabajo (cascos, borcegos, botas de goma, guantes moteados, lentes de protección, chalecos reflectivos) y herramientas para la poda (motosierras, podadoras de altura, hachas, sopladoras de hojas).