Corrientes participó del Consejo Federal de Salud

Corrientes participó, junto a autoridades ministeriales de todo el país, del Consejo Federal de Salud (Cofesa) realizado en Buenos Aires.

La finalidad del evento fue avanzar en las líneas priorizadas de la agenda conjunta. En representación de la provincia estuvo la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

Uno de los ejes del encuentro fue el análisis de los avances de la estrategia de vacunación focalizada contra el sarampión.

Al respecto, el subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria, Saúl Flores, propuso designar un referente provincial en la materia para fortalecer la integración de los equipos para robustecer el relevamiento de datos.

Vacunación contra el Sarampión

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, informó que la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conaim) trabaja sobre los factores para mejorar las coberturas y avanzar en un estudio específico.

Para sostener el bloqueo de casos y completar esquemas se usó la dosis de la vacuna doble viral para la campaña focalizada y se distribuyeron dosis de triple viral en todo el país.

Otros ejes del encuentro

Buscador Nacional de Profesionales de la Salud: es un sistema para que la población acceda a los datos de matriculación y habilitación del profesional tratante, conocer las jurisdicciones en las que se encuentra habilitado. En caso de contar con sanciones judiciales o disciplinarias por un ente regulador de la profesión, observar si las matrículas están inhabilitadas a nivel federal.

Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino: el secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches, presentó la publicación de Roha que reúne y analiza los datos recopilados durante sus 25 años de trabajo y brinda una mirada integral sobre la situación del cáncer infantil en Argentina.

Plataforma de Monitoreo para el Análisis y Planificación de Acciones: el director nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, Juan Pablo Vivas, presentó Mapa, desarrollada por el Ministerio de Salud de la Nación. Esta herramienta permite analizar en tiempo real los indicadores de gestión del Talento Humano en Salud para mejorar la toma de decisiones y la planificación de acciones basadas en evidencia.

Estos datos permiten observar las variables que impulsan a los residentes en sus carreras y cuáles son las especialidades más elegidas. En este sentido, este año son 17.054 las personas pre inscriptas que luego realizarán el examen de ingreso.