Unos 5 mil participantes y 26 escuelas: así será el desfile el 25 de Mayo en Corrientes

Corrientes se prepara para los festejos del 25 de mayo con un desfile cívico-militar a desarrollarse el próximo domingo sobre avenida Costanera General San Martín desde las 10.

Al respecto el director general de Educación Física, Magister Alejandro Simoni, dijo que “empezamos hace un mes atrás lo que es la logística”, y agregó que este año se presentarán “casi cinco mil participantes”.

También aclaró que “los colegios involucrados son 26, un poquito más que el año pasado, y eso va a dar que hablar”, y aclaró que crearon “otras actividades para que se den ese día”.

Cabe mencionar que la cartera que dirige Simoni está a cargo de la organización de todos los desfiles patrios.

La entidad gubernamental ya definió el orden de los colegios que desfilarán, que será encabezado por la Escuela N° 2, seguida de la Normal “Dr. Juan Pujol” y la Escuela Normal “Manuel Estrada”. En tanto que cerrarán el pasaje de colegios la Escuela N° 957, y los institutos Real Sociedad y Nuestro Futuro.

“Hay una logística que no tiene que ver solamente con los colegios, donde se hacen reuniones previas, sino con todas las fuerzas; para que esto pueda ser realmente una gran fiesta”, dijo Simoni sobre la organización del desfile.

Además, se informó que a las 8.15 se realizará una chocolatada para los estudiantes presentes. Luego se realizará la convocatoria y formación a las 9.15.

En el desfile a realizarse durante la mañana del domingo participarán escuelas del Nivel Primario, Dirección de Tránsito, el Ejército Argentino, Policía Federal, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval, Servicio Aeroportuario, Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario.

