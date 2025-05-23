La Asesora General del Ministerio Público Tutelar de Caba visitará Corrientes

El Poder Judicial de la provincia de Corrientes, informó que este viernes recibirá en su Salón Auditorio a la Asesora General Tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Su llegada se da en el marco de la celebración de una jornada institucional junto a autoridades judiciales y especialistas. El mismo, se desarrollará a las 9:30 en el piso 9 del Salón auditorio ubicado por 9 de julio 1033, con acceso exclusivo para magistrados, funcionarios y agentes judiciales.

Durante la jornada, Stanley ofrecerá una disertación titulada “Vínculos Saludables y Crianza Responsable”, en la que abordará herramientas para promover entornos familiares más seguros y contenedores, en línea con su compromiso de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de personas con discapacidad mental.

La visita de Stanley también incluirá la firma de un Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio Público Tutelar de CABA y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes. El convenio busca reforzar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el ámbito judicial, especialmente en temas vinculados a infancia y adolescencia.

El acto contará con la participación del presidente del STJ, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, junto a los ministros doctores Alejandro Alberto Chain, Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Gilberto Panseri, además del Fiscal General, doctor César Pedro Sotelo. También estarán presentes la doctora Marisa Spagnolo, Secretaria Jurisdiccional N° 2 y Coordinadora del Programa Justicia y Sociedad Civil, y otros referentes del ámbito judicial.

Como parte de la jornada, se desarrollarán exposiciones complementarias a cargo de la doctora Marisol Ramírez, jueza de la Cámara de Apelaciones de Santo Tomé, quien hablará sobre responsabilidad parental, y de la doctora Marta Legarreta, jueza de Paso de los Libres, quien centrará su intervención en la prevención de violencias en la niñez.

Stanley cuenta con una reconocida trayectoria en la formulación e implementación de políticas públicas en materia de niñez, familia y desarrollo social. Recientemente, presentó el Plan Integral de Acción contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes en CABA, orientado a la prevención, detección temprana y abordaje de situaciones de riesgo.

“Nuestra prioridad estará centrada en garantizar el acceso a la justicia y en que cada niña y niño crezca sin temor, sin ser revictimizado, con la certeza de que su voz va a ser escuchada”, afirmó la funcionaria.

La jornada en Corrientes se enmarca en una estrategia de cooperación interjurisdiccional para fortalecer los sistemas de protección de derechos de las infancias a nivel nacional.