la unidad Rolando Camozzi Barrios Gustavi Valdés
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La Asesora General del Ministerio Público Tutelar de Caba visitará Corrientes

Se trata de Caronila Stanley,  quien estará este viernes en el Salón Auditorio del Poder Judicial para brindar una charla sobre crianza responsable y vínculos saludables.
 

Por El Litoral

Viernes, 23 de mayo de 2025 a las 08:04

El Poder Judicial de la provincia de Corrientes, informó que este viernes recibirá en su Salón Auditorio a la Asesora General Tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Su llegada se da en el marco de la celebración de una jornada institucional junto a autoridades judiciales y especialistas. El mismo, se desarrollará a las 9:30 en el piso 9 del Salón auditorio ubicado por 9 de julio 1033, con acceso exclusivo para magistrados, funcionarios y agentes judiciales.

Durante la jornada, Stanley ofrecerá una disertación titulada “Vínculos Saludables y Crianza Responsable”, en la que abordará herramientas para promover entornos familiares más seguros y contenedores, en línea con su compromiso de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de personas con discapacidad mental.

La visita de Stanley también incluirá la firma de un Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio Público Tutelar de CABA y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes. El convenio busca reforzar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el ámbito judicial, especialmente en temas vinculados a infancia y adolescencia.

El acto contará con la participación del presidente del STJ, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, junto a los ministros doctores Alejandro Alberto Chain, Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Gilberto Panseri, además del Fiscal General, doctor César Pedro Sotelo. También estarán presentes la doctora Marisa Spagnolo, Secretaria Jurisdiccional N° 2 y Coordinadora del Programa Justicia y Sociedad Civil, y otros referentes del ámbito judicial.

Como parte de la jornada, se desarrollarán exposiciones complementarias a cargo de la doctora Marisol Ramírez, jueza de la Cámara de Apelaciones de Santo Tomé, quien hablará sobre responsabilidad parental, y de la doctora Marta Legarreta, jueza de Paso de los Libres, quien centrará su intervención en la prevención de violencias en la niñez.

Stanley cuenta con una reconocida trayectoria en la formulación e implementación de políticas públicas en materia de niñez, familia y desarrollo social. Recientemente, presentó el Plan Integral de Acción contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes en CABA, orientado a la prevención, detección temprana y abordaje de situaciones de riesgo. 

“Nuestra prioridad estará centrada en garantizar el acceso a la justicia y en que cada niña y niño crezca sin temor, sin ser revictimizado, con la certeza de que su voz va a ser escuchada”, afirmó la funcionaria.

La jornada en Corrientes se enmarca en una estrategia de cooperación interjurisdiccional para fortalecer los sistemas de protección de derechos de las infancias a nivel nacional.

