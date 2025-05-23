En solo dos meses, el Ministerio de Salud atendió a más de 3.300 personas

La Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud (APS) del Ministerio de Salud Pública de Corrientes atendió a más de 3.300 personas en el marco de operativos integrales de salud que se realizaron en distintas localidades de la provincia.

La iniciativa, fue encabezada por la subsecretaria Alicia Pereira y busca acercar servicios sanitarios esenciales a zonas con acceso limitado a centros de atención.

“Difundimos previamente cada operativo y muchas personas se acercan. En esos encuentros, detectamos desde embarazos hasta casos de diabetes e hipertensión no diagnosticados previamente”, explicó Pereira, destacando el impacto de estas acciones preventivas.

Los operativos comenzaron a finales de marzo y ya se realizaron en diez puntos de la provincia: Paso de los Libres, Cecilio Echeverría, Pueblo Libertador, Mercedes (paraje Boquerón), Ituzaingó, San Cayetano y la Capital, específicamente en el barrio Río Paraná. El más reciente tuvo lugar el 17 de mayo en Gobernador Virasoro, como parte de un abordaje interministerial.

Durante las jornadas se atendieron cuadros clínicos diversos, como síndrome gripal, faringitis, faringoamigdalitis, hipertensión, alergias, asma, broncoespasmo, diabetes y afecciones abdominales como digestivas, colecistitis, diverticulitis y micosis. Muchos de estos casos fueron detectados por primera vez en los operativos, lo que demuestra la importancia de la atención primaria en terreno.

Estos operativos integrales forman parte de una estrategia de salud pública impulsada por el ministro Ricardo Cardozo, que busca fortalecer la prevención y el acceso equitativo a servicios médicos en toda la provincia. La iniciativa también contribuye a descomprimir la atención en hospitales y permite el seguimiento temprano de enfermedades crónicas.

La Subsecretaría de APS continuará recorriendo el interior provincial con nuevas jornadas sanitarias, priorizando la detección temprana de patologías y la promoción de hábitos saludables entre la población.



