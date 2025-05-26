Un niño recibió un segundo implante coclear en el Hospital Juan Pablo II

El Ministerio de Salud dio a conocer este lunes en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II realizaron el segundo implante coclear a un niño de Curuzú Cuatiá.

La cirugía tuvo lugar el jueves pasado y representa un nuevo avance en el acceso equitativo a la salud auditiva infantil en la provincia.

Este procedimiento fue posible gracias al Programa Provincial de Detección Precoz de la Hipoacusia, que tiene como objetivo identificar de manera temprana este trastorno y brindar tratamiento oportuno a los pacientes. El niño ya había recibido su primer implante en una intervención anterior.

El jefe del programa, Dr. Jorge Iglesias, destacó el trabajo del equipo médico y valoró la articulación con la obra social provincial IOSCOR. “La detección precoz de la hipoacusia es muy importante para el desarrollo del niño. Es un trabajo que realizamos junto a la licenciada Zulema Soria, en conjunto con el instituto Integrar”, señaló Iglesias.

El implante coclear es un dispositivo médico que se utiliza en personas con sordera profunda, que no responden al uso de audífonos convencionales. A diferencia de estos últimos, que amplifican el sonido, el implante actúa como un transductor que convierte las señales acústicas en estímulos eléctricos que estimulan directamente el nervio auditivo. En los casos bilaterales, se colocan implantes en ambos oídos.

La hipoacusia es un trastorno sensorial que implica la pérdida parcial o total de la capacidad auditiva. Puede presentarse en diferentes grados: leve, moderada, grave o profunda. Con una detección a tiempo, es posible mejorar significativamente la calidad de vida del paciente.

El Programa Provincial de Detección Precoz de la Hipoacusia depende de la Dirección General de Protección y Promoción de la Salud, liderada por Adela Saade. A nivel provincial, la iniciativa cuenta con una Red de Fonoaudiólogos que permite identificar de forma temprana la hipoacusia y comenzar el tratamiento adecuado.