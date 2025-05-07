Corrientes bajo alerta naranja por tormentas fuertes y severas

Corrientes se encuentra bajo alerta naranja por tormentas fuertes para este jueves. La advertencia rige a lo largo y ancho del territorio correntino que según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se podrían producir durante la noche y para el viernes se anticipa amarilla para toda la jornada.

Los pronósticos elaborados por el Inta de acuerdo a las previsiones para esta semana ya advirtió sobre los fenómenos que podrían producirse durante este jueves y viernes, en los que podrían desarrollarse importantes acumulados superando los 100 milímetros.

SMN

La alerta naranja -rige durante la noche de este jueves- emitida por el organismo nacional advierte que “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos y ocasionalmente, caída de granizo, ráfagas y actividad eléctrica”.

Por lo que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 90 y 150 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, señala el organismo nacional.

Este tipo de alerta señala que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que los correntinos deberán estar preparados ante cualquier eventualidad.



