Advierten que las lluvias en Corrientes podrían ser las más abundantes de Sudamérica

Corrientes se encuentra entre las provincias argentinas que podrían enfrentar un episodio de lluvias intensas en los próximos días, según advierten distintos modelos meteorológicos. Las proyecciones apuntan a precipitaciones “superiores a los valores normales”, con posibles acumulados de más de 100 milímetros entre jueves y viernes.

La doctora en Recursos Naturales y observadora meteorológica, Carolina Fernández López, explicó en diálogo con El Litoral: “De acuerdo al último informe de Agromet hay una tendencia, toda la franja norte está en rojo que significa más de 100 milímetros. Esto no quiere decir que precisamente llueva esos 100 milímetros pero sí que va a haber mucha precipitación en esa franja”.

Según las estimaciones del Inta, las lluvias en Corrientes podrian ser superiores a lo normal.

La imagen del INTA – actualizada al 30 de abril y válida para el período del 7 al 12 de mayo – confirma esta tendencia. A la izquierda, se observa el mapa de precipitaciones acumuladas estimadas, donde se destaca en rojo y bordó la región del norte de Corrientes, Misiones y el este de Chaco, con valores que podrían superar los 100 mm. A la derecha, el mapa de anomalías indica en tonos lilas y rosados que esas lluvias estarán muy por encima del promedio histórico para esta época del año.

La provincia de Corrientes en rojo para este jueves, según el modelo de Meteored. Acumulados de lluvia previstos hasta el próximo viernes, según Meteored.

Por su parte, el modelo de Meteored ubica al Litoral argentino como la región con las lluvias más abundantes de toda Sudamérica durante esta semana, destacando el área noreste del país como una de las más afectadas.

Sus estimaciones son aún más abundantes y apuntan a que “podrían caer más de 200 mm de lluvia entre jueves y viernes. Riesgo de anegamientos y complicaciones”.

