Larregain: "Los cardenales tendrán la tarea no fácil de elegir al nuevo sucesor de Pedro"

El Arzobispo de Corrientes, Monseñor José Adolfo Larregain, de orden franciscana, difundió un video previo al proceso electoral que se realizará este miércoles en la Capilla Sixtina para elegir al próximo papa que será el sucesor de Francisco.

Con un mensaje, profundamente espiritual y de gran regocijo y fe, Larregain instó a la oración y pidió unidad en la fe, especialmente por la Iglesia. "Mantengámonos unidos en oración, rezando por la Iglesia", afirmó.

En relación al poder de decisión de los cardenales, señaló que: "No es una tarea fácil" y exhortó a la comunidad a rezar por ellos "para que, dóciles al Espíritu Santo, elijan a quien debe acompañar a la Iglesia en estos tiempos".

"Es por eso que debemos rezar por ellos, para que dóciles al Espíritu Santo puedan elegir a aquella persona que tiene que acompañar el caminar de la iglesia en estos tiempos", agregó.

Finalmente, se despidió con una palabras de bendición: "Que Dios y la Virgen los cuide. Paz y bien para todos"

