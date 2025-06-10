El Laboratorio Central de Corrientes potencia trasplantes con tecnología de última generación

El Laboratorio Central de Redes y Programas de Corrientes, dependiente del Ministerio de Salud Pública, está revolucionando el sistema de trasplantes. Gracias a la incorporación de equipamiento de última generación, la provincia se consolida como un pilar fundamental en la red nacional, agilizando los estudios y garantizando la compatibilidad entre donantes y receptores de órganos.

El martes, el ministro Ricardo Cardozo recorrió las instalaciones, destacando el "desarrollo, conocimientos y capacidad técnica" del laboratorio. Este centro, que fue pionero en estudios de histocompatibilidad en el nordeste argentino, ahora cuenta con tecnología similar a la distribuida por el INCUCAI en todo el país.

La actualización tecnológica permite realizar con mayor precisión y velocidad los estudios de Cross Match, esenciales para la compatibilidad en los trasplantes. Esto no solo mejora la capacidad operativa durante los operativos de ablación e implantes, sino que también asegura el resguardo de la Seroteca de pacientes en lista de espera.

Gerardo Andino, director del Laboratorio Central, explicó que la disponibilidad de un ultrafreezer a -70 grados permite almacenar muestras de todos los pacientes en lista de espera. Esto significa que, ante un trasplante, se puede verificar rápidamente la compatibilidad y enviar el órgano a la provincia correspondiente, reduciendo los tiempos de espera y aumentando el éxito del procedimiento. Para el análisis de las células, se utiliza un citómetro.

Susana Marina Soto, Jefa del Servicio de Histocompatibilidad, detalló que el citómetro de flujo es crucial en los procesos de donación. Permite identificar, en casos de urgencia, a aquellos pacientes que podrían rechazar el órgano en las primeras 48 a 72 horas. "Este equipo, con estas características, es el único en la provincia", afirmó Soto, agregando que su uso ahora es obligatorio por disposición del INCUCAI debido a su mayor sensibilidad en comparación con técnicas anteriores.

El equipamiento incluye un Citómetro de Flujo de Alta Resolución CYTOFLEX SYSTEM B4-R3-V2 con tres láseres y nueve canales de fluorescencia, una centrífuga refrigerada de alta velocidad y un ultrafreezer de -70 °C con capacidad de 500 litros.

Esta modernización no solo refuerza el compromiso de la salud pública correntina con la equidad y la calidad en la atención médica, sino que también posiciona a la provincia como un referente clave en la Red Nacional de Laboratorios de Histocompatibilidad e Inmunogenética de Argentina.



