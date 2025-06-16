Alerta amarilla y naranja por lluvias fuertes para Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que rige un alerta amarillo y naranja por fuertes lluvias para gran parte de la provincia de Corrientes.

Las localidades que se verán afectadas por este fenómeno son Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé, entre otros.

El área será afectada tormentas y lluvias de variada intensidad, persistentes, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

En algunas localidades se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 90 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

PRONÓSTICO PARA LA CAPITAL

Las malas condiciones en la ciudad de Corrientes se extenderán, por lo menos, hasta el miércoles. El jueves podría haber una mejoría, aunque no se descartan precipitaciones aisladas.

Para este martes se pronostica una mínima de 17 grados, mientras que la máxima llegará a los 22 ºC.

El miércoles se prevén las mismas condiciones del tiempo, con una temperatura que rondará entre los 15 y 20 grados.

Entre tanto que para el jueves se prevén chaparrones aislados y una máxima de 15 grados.