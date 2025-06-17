Doble alerta en Corrientes por tormentas fuertes y los pronósticos anticipan más lluvias

El fin de semana llegaron las precipitaciones en Corrientes, y si bien se manifiestan esporádicamente los acumulados superaron el promedio histórico en varias partes de la provincia. Sin embargo, la lluvia parece no dar tregua y para este miércoles se pronostica una doble alerta por tormentas fuertes y se aguarda la caída de agua al menos hasta el jueves.

En las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su sistema de alertas y la zona de Corrientes se encuentra comprometida con una doble advertencia.

Para este miércoles rige una doble advertencia en la provincia.

Bajo alerta naranja, se encuentra la zona de Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé. En horas de la madrugada y mañana podría ser más intenso con valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Por lo que el ente nacional advirtió que “el área afectada por lluvias y tormentas persistentes, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos”.

Mientras que la alerta amarilla rige este miércoles durante la madrugada y mañana en la ciudad de Corrientes, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

La alta probabilidad de precipitaciones para este miércoles según el modelo ECMWF de Meteored.

“El área será afectada tormentas y lluvias de variada intensidad, persistentes, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, advirtió el organismo nacional.

Si bien hay otras provincias afectadas, Corrientes se encuentra como epicentro, así lo reveló un informe reciente de Meteored están bajo condiciones de inestabilidad muy marcadas. Se esperan tormentas de variada intensidad que se mantendrán activas a lo largo de varios días, generando un escenario de alta vulnerabilidad por acumulación de agua.

Los fenómenos estarán acompañados de fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos. El SMN advierte que los valores acumulados podrían oscilar entre 40 mm y 80 mm, y en forma puntual superarse, especialmente en sectores del centro y norte de Corrientes.

