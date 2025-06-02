Alarmante cifra de femicidios en Corrientes en los últimos 10 años

El observatorio Mumalá “Mujeres, Disidencias, Derechos” emitió este lunes un informe sobre la "grave situación de violencia de género" en Corrientes, en el marco de los 10 años del "Ni una menos".

Los datos corresponden a las fechas del 1 de junio del 2015 y el 30 de mayo del 2025, y reflejan que en la provincia se registraron 75 femicidios, lo que representa un promedio de 7 y 8 casos por año.

De acuerdo al informe, Mumalá precisó que las víctimas tenían una edad promedio de 36 años.

Además, en cuanto al vínculo con el agresor, el documento indica que el 40% eran parejas de las víctimas; 23% familiares directos; 15% ex parejas; 11% conocidos; 11% personas desconocidas.

"Los datos relevados en este informe provincial reflejan una problemática estructural que persiste —e incluso se agrava— en un contexto nacional marcado por la profundización de las desigualdades y el ajuste económico", afirmó Mumalá.

Además, denunciaron que las políticas del gobierno de Javier Milei incrementaron "la desprotección y precarización de las mujeres y disidencias, mediante la eliminación de programas, organismos y recursos esenciales para la prevención y el abordaje de la violencia por motivos de género".

"Las mujeres y disidencias nos vemos vulneradas y desprotegidas ante la eliminación de políticas públicas que logramos poco a poco desde hace 10 años. Seguimos resistiendo y saliendo a las calles a reclamar por una sociedad más justa”, dijo la coordinadora de MumaLá Corrientes, Mónica Baglietto.

RADIO ABIERTA

Este martes 3 de junio se realizará una radio abierta en la plaza Juan de Vera, a partir de las 17.