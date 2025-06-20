Tres escuelas correntinas elegidas entre 600 de todo el país y tienen su domo cósmico

Tres instituciones de Corrientes fueron seleccionadas entre más de 600 de todo el país para incorporar un “domo cósmico”, un juego de patio diseñado para estimular el desarrollo cognitivo y motriz en la primera infancia. Se trata del Jardín de Infantes Nucleado N°19 de Esquina, el Jardín de Infantes Nucleado N°11 de Goya y el Centro de Desarrollo Infantil Mitaí Porá de Curuzú Cuatiá.



La iniciativa forma parte de un programa impulsado por la Fundación Bunge y Born, que en 2024 lanzó un desafío nacional para transformar la educación a través del juego. Solo 100 proyectos fueron seleccionados, y Corrientes logró ubicar tres de ellos entre los ganadores.

gentileza

El domo cósmico es mucho más que un juego, es una estructura lúdica que convierte los patios escolares en verdaderas aulas al aire libre. Cuenta con un rompecabezas tridimensional y nueve paneles interactivos, cada uno diseñado con un objetivo específico para el desarrollo de habilidades cognitivas o motrices. Además, viene acompañado por un manual para docentes con propuestas pedagógicas para aprovechar al máximo su potencial.



Este dispositivo fue creado por un equipo multidisciplinario compuesto por diseñadores industriales, terapistas ocupacionales, neuropsicólogos y especialistas en educación infantil, basado en evidencia científica sobre el aprendizaje en los primeros años de vida.

gentileza

Otras tres instituciones de la vecina provincia de Entre Ríos también se sumaron al proyecto, la Escuela Nº71 Independencia y la Fundación Obra Misionera Nueva Vida, ambas de Concordia, y la Escuela de Educación Integral N°13 Arco Iris, de Urdinarrain.



La distribución de los domos fue posible gracias a una alianza entre la Fundación Bunge y Born y la Fundación Flechabus, a través de su programa “Unimos Oportunidades”, junto a su partner logístico Buspack, que garantizó la entrega en diferentes puntos del país.



Los primeros cinco años de vida son fundamentales para el desarrollo humano, según Unicef, el 90% del cerebro adulto se forma a esa edad. Sin embargo, 7 de cada 10 niños en Argentina viven en situación de pobreza. En este contexto, la Fundación Bunge y Born prioriza la inversión en la primera infancia como una forma de reducir desigualdades y generar impacto social a largo plazo.



Desde 2017, la organización trabaja en proyectos integrales con base científica, enfocados en mejorar la calidad de vida de los niños y contribuir al desarrollo de una sociedad más equitativa.



Para más información pueden ingresar a domocosmico.org fundacionbyb.org y fundacionflechabus.org.ar .