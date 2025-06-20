Evacuados en San Luis del Palmar y aislados en Empedrado por la crecida de los ríos

La provincia atraviesa una situación crítica, este viernes la crecida del Riachuelo obligó a evacuar a 6 familias en San Luis del Palmar. La zona rural de Empedrado también se encuentra afectada por la crecida del río con el mismo nombre, donde hasta el momento hay 30 familias que permanecen aisladas. Así lo confirmaron Defensa Civil de la provincia y la municipalidad de San Luis del Palmar.

Gentileza Luis Dalmacio



El subdirector de Defensa Civil de la provincia, Bruno Lovinson, confirmó a El Litoral: “San Luis del Palmar empezó a evacuar familias por el Riachuelo y se asiste a las familias del campo que están aisladas”.

“Evacuadas hasta esta tarde en San Luis 3 familias, asistidas. Recién mañana vamos a tener el número cuando se ingrese al campo”, agregó Lovinson a este medio.

Alerta por inundación en San Luis del Palmar

La crecida del Riachuelo afecta también a otras 24 familias que se encuentran en alerta debido a que el agua no alcanzó a llegar a sus viviendas pero podría si el río continúa creciendo. Mientras tanto el sistema de alerta, identifica a San Luis del Palmar como “zona de inundación”.



El intendente de San Luis del Palmar, Reni Buján, detalló en diálogo con el periodista Luis Dalmacio que: “En la madrugada empezó a subir el Riachuelo y ahora tenemos 30 personas en 6 familias evacuadas en el albergue Estadio Municipal. También hay gente que está aislada, donde el agua no llegó a cubrir sus casas pero no quieren salir y son alrededor de 24 familias”.

En la noche del jueves subió el cauce en la zona de Empedrado, la primera parte afectada fue la zona rural por lo que al menos 30 familias quedaron aisladas. Los caminos cubiertos por agua, imposibilitan que la asistencia llegue a tiempo, por lo que aguardan que en las próximas horas el agua circule y sea posible ayudar a los correntinos ubicados en ese sector.

“Ayer el río empedrado estaba saliendo de su cauce y ayer nos notificaron los vecinos de la zona cuarta que hay 30 familias evacuadas, ayer intentamos llegar por tierra pero era imposible, nos contactamos con los pobladores y coordinamos un lugar de encuentro”, agregó sobre la situación en alrededores, agregó.

Mientras continúan monitoreando la situación, se espera que en las próximas horas se actualice el número de personas afectadas, especialmente en las zonas rurales de difícil acceso.

