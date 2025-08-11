Licitación Pública N° 07/25

MOTIVO: “Adquisición de 600 (seiscientas) sillas giratorias ergonómicas y 40 (cuarenta) sillas patas fijas para la inauguración de nuevo edificio en la localidad de Yapeyú y stock del Servicio Suministros”.

FECHA APERTURA DE SOBRES: El día 2 de Septiembre de 2025 a las 10:00hs.

LUGAR DE APERTURA: Servicio Compras – Servicio Administrativo Financiero – Carlos Pellegrini Nº 894 – Corrientes, Capital – y se efectuará con la modalidad videoconferencia y/o streaming autorizada por Resolución del STJ N°399. En caso de querer presenciar la misma, deberá

consultar la página institucional del Poder Judicial, donde oportunamente se publicará el link de acceso.

Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo I, Planilla de Cotización (Excel), Instructivo y Video para completar la planilla de cotización, podrán ser consultados y descargados a través del siguiente

link: https://www.juscorrientes.gov.ar/servicio-administrativo-financiero/servicio-compras/licitaciones-2025/ Sin costo.

Consultas Administrativas, Consultas Técnicas y/o Pedidos de Aclaratorias: deberán realizarse conforme lo establecido en los Art. 8° y Art. 9° del Pliego de Condiciones Particulares.

PRESUPUESTO OFICIAL: $190.847.356,80 IVA INCLUIDO (Pesos ciento noventa millones ochocientos cuarenta y siete mil con ochenta centavos).