Buscan una familia para un niño correntino de 8 años en situación de adoptabilidad

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 4 de la ciudad de Corrientes, a cargo de la Dra. Luisa Carolina Macarrein, lanzó este martes una convocatoria pública y nacional para encontrar una familia o persona que desee adoptar a un niño de 8 años, que se encuentra en situación de adoptabilidad desde noviembre de 2023.

El niño está institucionalizado en un Centro de Atención desde principios del año pasado, y tras agotar todas las vías para ubicar familiares o referentes afectivos, no se logró hallar a ninguna persona idónea que pueda brindarle el cuidado necesario.

Según el informe judicial, se trata de un niño tranquilo, con Retraso Neurocognitivo y Trastorno de la Conducta, bajo tratamiento farmacológico, lo cual le permite desarrollarse normalmente. Se encuentra escolarizado en la institución IPEEC, donde tiene un buen desempeño. Además, recibe estimulación del lenguaje, apoyo psicopedagógico y mantiene un buen vínculo con sus pares.

En cuanto a la salud, el niño cuenta con el calendario de vacunas completo, estudios médicos al día, seguimiento odontológico y tratamiento con una médica psiquiatra infanto-juvenil. Participa activamente en actividades lúdicas, aunque suele mostrar timidez ante propuestas más complejas, prefiriendo entornos personalizados.

Desde el Juzgado remarcaron que quienes deseen postularse como adoptantes deben contar con recursos emocionales y materiales suficientes para acompañar el proceso de vinculación, brindando estabilidad, contención y cuidado integral. Se valorará especialmente el compromiso en el tiempo, el acompañamiento terapéutico y la posibilidad de cubrir necesidades primarias como educación y salud.

Quienes estén interesados en brindar un hogar a este niño pueden comunicarse con:

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 4: Carlos Pellegrini 917 – 1º piso, Corrientes Capital. Teléfonos: 3795-060631 / 379 4104289 Correo: [email protected]



O bien con:

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes): Dirección: Carlos Pellegrini 917 – Entrepiso Teléfono: 0379-4104298 (lunes a viernes de 07:00 a 13:00 hs) Correo: [email protected]



La convocatoria permanece abierta, con el objetivo de garantizar el derecho de este niño a crecer en un entorno familiar amoroso y protector.