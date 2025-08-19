Corrientes sumó 25 nuevos residentes de salud en el primer llamado de 2025

Se realizó de manera virtual el Acto de Adjudicación del Concurso de Residencias en Salud 2025 de medicina, enfermería y otras carreras en la provincia de Corrientes.

El evento, organizado por el Ministerio de Salud Pública, confirmó el ingreso de 25 nuevos profesionales al sistema de salud provincial.

“Tuvimos un ingreso de 16 médicos, 8 enfermeros y 1 psicólogo”, explicó la coordinadora de la Dirección de Formación, Nora Ropelato.

La mayoría de los nuevos residentes son egresados de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), lo que refuerza la formación local de profesionales.

Especialidades y formación en servicio

Entre las especialidades que se pudieron completar se encuentran Cirugía en los hospitales Vidal, Llano y Escuela, Terapia Intensiva de adultos y pediátrica, Neonatología, Infectología y Medicina General.

Ropelato destacó que la residencia es “el mejor sistema de formación de posgrado”, ya que permite a los profesionales adquirir experiencia a través del contacto con el paciente y la docencia. En la provincia, se cuenta con más de 600 residentes activos.

Examen Único y segundo llamado

La instancia de adjudicación se da tras el Examen Único, en el que participaron 287 postulantes de todo el país. La evaluación se realizó de manera presencial para algunas carreras en la Facultad de Medicina de la Unne, mientras que otras se rindieron de forma virtual.

Desde el Ministerio de Salud Pública adelantaron que ya se trabaja para un segundo llamado provincial, en conjunto con la Unne y con la provincia de Chaco, para seguir sumando profesionales al sistema de salud.