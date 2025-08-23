“Plim Plim” llega al Teatro Vera con música y juegos para toda la familia

El teatro Juan de Verá estrenará el espectáculo infantil “Plim Plim en vivo, Energía Musical” el próximo domingo 21 de septiembre a las 17. Se trata de un espectáculo dirigido a las infancias y al público familiar que combina música, interacción y mensajes positivos.

Con un formato de recital y un destacado despliegue multimedia, el show propone una experiencia dinámica donde niñas y niños pueden cantar, bailar y jugar junto a Plim Plim y sus amigos Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li. Entre las canciones más esperadas se encuentran “¿Qué le pasa al cerdito enojón?” y “Abejita Chiquitita”, esta última con más de mil millones de vistas en YouTube.

La propuesta forma parte de la programación especial del Teatro Vera por el mes de la primavera, que incluye conciertos y presentaciones de artistas como Patricia Sosa, Los de Imaguaré y la Orquesta Sinfónica de la Provincia.

Galardonado con el Premio Martín Fierro de Teatro 2025 en la categoría Mejor Infantil, el espectáculo destaca por su enfoque en la promoción de valores positivos y hábitos saludables.

Las entradas pueden adquirirse a través de weepas.ar y en la boletería del Teatro Juan de Vera, ubicado en San Juan 637, con un valor desde $21.200. Clientes del BanCo con tarjeta Visa acceden a un 20% de descuento (tope de reintegro $20.000) y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés.

Más información en Instagram: @teatrooficialjuandevera.