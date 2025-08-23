JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para Argentina ante las elecciones

El informe publicado el último viernes detalló que la actividad económica en junio fue apenas 0,5% superior al promedio del último trimestre del año anterior, pero 0,6% inferior al nivel de diciembre y 0,5% por debajo del máximo postpandemia de 2022. Además, quedó 0,8% por debajo del récord de noviembre de 2017, registrado antes del fuerte freno en los flujos de capital.

El crédito en moneda local mostró claros signos de desaceleración. Según JP Morgan, el crecimiento real del crédito al sector privado se aproximó al 1% en el segundo semestre, mientras las tasas de interés elevadas impulsan la morosidad tanto en familias como en empresas. Por su parte, el crédito en moneda dura mantuvo un crecimiento sostenido: 3% en los últimos 30 días y 153% interanual.

Los indicadores adelantados para julio tampoco resultaron alentadores: las ventas de autos y la producción industrial presentaron caídas mensuales de 10,4% y 2,8%, respectivamente. Las ventas de cemento y la producción industrial privada también reflejaron contracciones. Las ventas minoristas según la CAME continuaron en descenso. Sin embargo, los ingresos fiscales ajustados por estacionalidad crecieron 4,3% mensual y las exportaciones, en valor, subieron 3,1% respecto al mes previo.

El documento agregó que la recuperación desde el segundo trimestre del año pasado sigue siendo desigual, con sectores intensivos en mano de obra aún rezagados. Los rubros que impulsaron la recuperación desde abril 2024 fueron:

Servicios financieros (27,5%)

Comercio (8,3%)

Construcción (12,2%)

Industria (1,2%)

Minería (7,8%)

(todos ajustados por estacionalidad).

Aun así, construcción e industria están por debajo de los niveles de 2017 y 2022: la actividad constructora cayó en junio 15% frente a junio de 2022, y la producción industrial se ubicó 16,8% debajo.

Recortamos nuestra proyección de crecimiento anual del PBI a 4,7% interanual (JPM)

En el plano financiero, la incertidumbre ante las elecciones de medio término y condiciones monetarias más estrictas actuarán como un freno sobre la actividad económica en la segunda mitad del año.

Por ese motivo, JP Morgan ajustó su expectativa de crecimiento e indicó:

“Recortamos nuestra proyección de crecimiento anual del PBI a 4,7% interanual”, desde el 5,3% que figuraban en los informes previos. Para el tercer trimestre de 2025, proyectó una contracción del 0,8%, con una expansión trimestral promedio del 1,5% anualizado en el segundo semestre.

El informe remarcó que la actividad se desaceleró hacia finales del segundo trimestre: corregida por estacionalidad, retrocedió 0,7% mensual en junio, luego de una caída del 0,2% en mayo. A pesar de estos retrocesos consecutivos, el crecimiento trimestral resultó marginalmente positivo (0,3%), muy por debajo del 3,7% anualizado observado en el primer trimestre.

A nivel fiscal

El foco de la semana estuvo puesto en el Congreso, donde la oposición impulsó una votación para revocar los vetos del presidente Milei a leyes de pensiones y gasto en discapacidad. El Gobierno mantuvo el veto al aumento de las pensiones en la Cámara Baja, lo que representó “un triunfo político y evitó un costo fiscal de aproximadamente 1,2% del PBI”.

Simultáneamente, la Cámara baja revocó el veto sobre la ley de emergencia discapacidad, con un costo fiscal asociado de 0,3% del PBI. El proyecto pasó al Senado, donde se requiere una mayoría de dos tercios; si se revoca el veto, el Gobierno puede demorar el gasto hasta que exista un Presupuesto aprobado.

Según el informe, el superávit fiscal primario acumulado en julio alcanzó 1,1% del PBI y el resultado de caja neta fue de 0,3%. La proyección de JP Morgan es que el superávit primario anual llegue a 1,7% del PBI y el resultado total a 0,4% del PBI en 2025.

En cuanto a los ingresos, los datos revelan que los ingresos reales aumentaron 2,8% interanual en julio y 4,2% mensual ajustado, ubicándose 1,4% por encima del promedio de 2024. Sin embargo, continúan 12,2% por debajo de los valores registrados en 2017, cuando la economía alcanzaba un punto alto del ciclo.

Respecto al gasto, el informe precisó que cayó 1,3% interanual en julio en valores reales, aunque en términos desestacionalizados aumentó 5,5% mensual tras dos meses a la baja. El impulso sigue siendo negativo, con una contracción anualizada del 20,3% en el trimestre móvil. El gasto de capital alcanzó un mínimo histórico y las transferencias sociales se redujeron 16,3% en comparación con el promedio 2017-23; los subsidios económicos descendieron 50,5%.

Sobre las necesidades de financiamiento

El banco de inversión calculó que los vencimientos de deuda en pesos entre agosto y diciembre representan el 11,5% del PBI, de los cuales el 4,6% corresponde al sector privado. El programa financiero cerraría el año con un 80% de roll-over de deuda en pesos, bajando a 50% para el sector privado, considerando un 100% en el sector público.

“Tasas inferiores al 100% requerirán tasas reales elevadas positivas y altos encajes para absorber el exceso de liquidez” (JPM)

El informe destacó que este nivel de refinanciación resulta posible, aunque tasas inferiores al 100% requerirán tasas reales elevadas positivas y altos encajes para absorber el exceso de liquidez.

Por último, el banco advirtió que el impacto de las tasas reales altas sobre las cuentas fiscales es bajo a corto plazo, pero la normalización de las condiciones de mercado será esencial para asegurar la estabilidad fiscal y monetaria en el mediano plazo.

