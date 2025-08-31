Un fuerte temporal sorprendió en plena jornada electoral en Corrientes

En medio de la jornada electoral de este domingo en Corrientes, un fuerte temporal sorprendió a los votantes en distintas localidades de la provincia. La primera zona afectada fue Virasoro, donde cerca de las 14 comenzó una intensa lluvia acompañada de caída de granizo. Con el correr de las horas, el frente de tormenta se desplazó hacia Paso de los Libres, donde se registraron lluvias aisladas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía vigente un alerta amarilla por tormentas para gran parte del sur correntino, abarcando a localidades como Concepción, Curuzú Cuatiá, Esquina, Goya, Lavalle, Mercedes, San Roque y Sauce.

El patio de las escuelas quedaron cubiertos de granizo

En Virasoro, los vecinos reportaron ráfagas intensas y caída de granizo en varios barrios, lo que generó preocupación y obligó a resguardarse en plena tarde electoral. Mientras tanto, en Paso de los Libres la precipitación fue menor, aunque igualmente obligó a reorganizar la circulación en los alrededores de algunas escuelas.

“Llovió fuerte desde las 14 a las 16. Ahora ya pasó, pero algunas calles quedaron anegadas por la intensidad”, señaló a El Litoral, Eduardo Aguirre, de FM Fénix de Virasoro.

En tanto, en Ituzaingó, el último registro oficial de lluvias fue a las 18,20, cuando se contabilizó apenas 1 milímetro de agua caída.

Las mesas electorales en todo el territorio correntino y ahora rigen alertas para la madrugada y mañana para este lunes.