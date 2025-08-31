¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Rufino Canteros elecciones en Corrientes Juan Pablo Valdés
Rufino Canteros elecciones en Corrientes Juan Pablo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Emocionaron la jornada electoral

Rufino de 103 y Anselma de 90: los votantes más longevos en las elecciones en Corrientes

Los correntinos fueron acompañados a las escuelas de sus familiares para que puedan emitir el sufragio.

Por El Litoral

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 20:41

Una de ellas es la de Rufino Canteros, un exdocente de 103 años que, a pesar de movilizarse en silla de ruedas, llegó a la Escuela Normal Juan Pujol en la capital para emitir su voto. Rufino, padre de Gustavo Canteros –candidato a intendente por ECO–, fue acompañado por sus familiares y recibió el aplauso de los presentes. Su esfuerzo refleja que la edad no es una barrera para participar en la vida democrática.

Rufino junto a su hijo Gustavo Canteros.

La postal se repitió en Caá Catí

En la localidad de Caá Catí, otra escena conmovedora fue protagonizada por Anselma, una mujer de 90 años. Después de pasar por el cuarto oscuro, las autoridades de mesa y los fiscales solidariamente acercaron la urna hasta ella para que pudiera completar su voto sin inconvenientes.

Anselma voto en Caá Catí.

Ambos gestos, el de Rufino y el de Anselma, ilustran que la participación ciudadana es un valor fundamental que trasciende cualquier dificultad, dejando un mensaje inspirador sobre el compromiso con la democracia.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD