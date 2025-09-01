Corrientes: médicos de Mocoretá salvan a un paciente tras infarto con un tratamiento de alta complejidad

El Hospital Base “Santa Catalina” de la ciudad correntina de Mocoretá, dependiente del Ministerio de Salud Pública, realizó con éxito un tratamiento de alta complejidad para un Infarto Agudo de Miocardio (IAM).

El procedimiento, una infusión de fibrinolíticos (estreptoquinasa), pudo ser aplicado gracias a la disponibilidad de fármacos y equipamiento de alta tecnología.

La directora del centro de salud, Belén Tisocco, describió que el procedimiento fue posible por "la disponibilidad de monitores multiparamétricos, desfibrilador externo y bomba de infusión volumétrica”.

Tras el tratamiento, el paciente fue trasladado al Instituto de Cardiología de Corrientes para continuar su recuperación.

El trabajo en equipo y la Red de IAM, claves para la atención

La directora Tisocco remarcó que el éxito del procedimiento fue resultado de un trabajo en conjunto de todo el equipo de salud. En ese sentido, destacó la labor de la Red de IAM de la provincia, del médico cardiólogo Gonzalo Percara, de la médica de guardia Valeria Croatini, del personal de enfermería y del chofer.

La Red de IAM se caracteriza por su alta organización y el uso de drogas de gran eficiencia. Esta estrategia provincial permite mejorar la atención y obtener resultados destacados, como el caso de Mocoretá, donde se pudo estabilizar al paciente de manera exitosa para un traslado seguro.