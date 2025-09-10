¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Medida sanitaria

Corrientes: uso de barbijo para ingresar al Hospital Escuela "General San Martín"

A través de sus redes sociales se hizo público el pedido a la comunidad. Con esto se pretende evitar el contagio de enfermedades respiratorias comunes en este época del año.

Por El Litoral

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 09:48

El Hospital Escuela General San Martín” de Corrientes anunció este miércoles que para ingresar a sus instalaciones se requiere el uso obligatorio de barbijo.

A través de su perfil de Instagram, la organización del centro de salud pide a la población general que debe asistir de forma obligatoria con tapaboca o barbijo, debido a la proliferación de enfermedades respiratorias, comunes en esta época del año.

Este medida de bioseguridad se realiza para evitar contagios y la propagación en los diferentes servicios del centro médico, por lo que se pide la colaboración de la comunidad.
 

