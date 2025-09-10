Corrientes: uso de barbijo para ingresar al Hospital Escuela "General San Martín"

El Hospital Escuela “General San Martín” de Corrientes anunció este miércoles que para ingresar a sus instalaciones se requiere el uso obligatorio de barbijo.

A través de su perfil de Instagram, la organización del centro de salud pide a la población general que debe asistir de forma obligatoria con tapaboca o barbijo, debido a la proliferación de enfermedades respiratorias, comunes en esta época del año.

Este medida de bioseguridad se realiza para evitar contagios y la propagación en los diferentes servicios del centro médico, por lo que se pide la colaboración de la comunidad.

