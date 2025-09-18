¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Tiene 16 años

Paso de la Patria: un estudiante llevó un arma de juguete al colegio y causó revuelo

La réplica generó alarma entre alumnos y padres, aunque luego se constató que se trataba de una pistola de juguete.

Por El Litoral

Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 20:14
imagen ilustrativa

Un estudiante de 16 años llevó un arma al colegio y causó revuelo entre sus compañeros y tutores. Sucedió el pasado miércoles en el Colegio Secundario 1° Teniente de la Fuerza Aérea Argentina Miguel Ángel Giménez de Paso de la Patria. Según confirmaron fuentes oficiales, a El Litoral se trató de un arma de juguete. 

Alarma entre estudiantes y tutores

En un primer momento, el objeto fue confundido con un arma calibre 38, debido a su gran similitud. Sin embargo, tras la intervención del Ministerio de Educación y las autoridades escolares, se constató que se trataba de una pistola de juguete.

El episodio desató temor y comentarios entre los estudiantes que rápidamente notaron su preocupación. La noticia también se propagó entre los padres, que temían por sus hijos. 

Fuentes cercanas al Ministerio señalaron a este medio que se actuó “de manera inmediata” para verificar la naturaleza del objeto y aseguraron que no existió riesgo real para la comunidad educativa. 

El caso abre nuevamente el debate sobre la tenencia de réplicas de armas y la necesidad de reforzar la concientización entre adolescentes. 

