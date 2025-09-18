¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Política

Senado: se realizará la sesión que busca rechazar el veto de los ATN

La Cámara alta había aprobado el proyecto el 10 de julio pasado con 56 votos afirmativos y un solo voto negativo, para luego ser vetado por el presidente Milei.

Por El Litoral

Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 09:36

El Senado le asestaría este jueves otra dura derrota al Gobierno, ya que el conglomerado opositor reuniría los dos tercios necesarios para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de reparto proporcional de acuerdo a la Coparticipación Federal de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Se trata de un proyecto que impulsaron los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, frente a la política de la administración libertaria que hasta ahora acumula los recursos económicos que corresponden a las provincias y que reparte a cuenta gotas y discrecionalmente. 

La Cámara alta había aprobado el proyecto el 10 de julio pasado con 56 votos afirmativos y un solo voto negativo, con ausencias de los libertarios y de aquellos senadores que responden a gobernadores que sellaron alianzas provinciales con LLA . La oposición necesitará al menos 48 votos (los dos tercios necesarios si estuviera la totalidad de los senadores en el recinto) para rechazar el veto, que luego deberá definir Diputados.

El temario para la sesión se completa con el tratamiento de la denominada “Ley Nicolás”, con el objetivo es evitar diagnósticos errados y mala praxis tras la muerte de Nicolás Deann; La creación del “Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida Halladas con Vida o Fallecidas”, y darle carácter de ley al sistema Alerta Sofía”, y otro proyecto que agrava penas por accidentes viales.

