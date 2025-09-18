Someterán a Thiago Medina a una fibrobroncoscopia: en qué consiste el estudio

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva luego del violento accidente en moto que sufrió el pasado viernes en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Como parte de los estudios médicos para evaluar su evolución, los profesionales informaron que será sometido a una fibrobroncoscopia, un procedimiento clave en este contexto.

¿De qué se trata la fibrobroncospia?

La fibrobroncoscopia es una técnica médica que permite observar el interior de la tráquea y los bronquios mediante un tubo flexible con cámara. Este estudio no solo se utiliza con fines diagnósticos en casos de afecciones pulmonares, sino que también permite intervenciones como la extracción de secreciones o cuerpos extraños, y la obtención de muestras para análisis clínicos.

Thiago llevaba casco al momento del accidente, pero el impacto fue de alta violencia: su moto chocó contra el lateral trasero de un Chevrolet Corsa y él fue despedido varios metros. Como resultado, sufrió múltiples fracturas y graves lesiones internas.

En la primera cirugía de urgencia, los médicos le extirparon el bazo y detectaron daños en el pulmón, el riñón y el hígado. El estado de salud del joven sigue siendo delicado, y el nuevo procedimiento permitirá a los especialistas evaluar en detalle la condición de su sistema respiratorio.

FUENTE: minutouno.com