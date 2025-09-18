Tras la separación de Gime Accardi, Nico Vázquez hizo un emotivo posteo

Nico Vázquez no está atravesando un buen momento personal, ya que se separó de Gime Accardi tras 18 años juntos y luego se conoció la infidelidad de su pareja, lo que desató un gran revuelo.

A pesar de que el actor recibe el cariño del público en su exitosa obra "Rocky", tiene momentos de reflexión y se muestra vulnerable. En las últimas horas, el artista conmovió a todos sus seguidores al hacer un posteo en sus redes sociales.

"No hay un día que no te extrañe Umma”, escribió el actor sobre un collage con cuatro fotos de él junto a su perra, quien falleció el año pasado.

En noviembre de 2024, la expareja despidió a Umma, que los acompañó durante 16 años. "Siempre serás nuestra familia. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por esperarnos siempre. Te vamos a amar por siempre”,había expresado Accardi en sus redes.

