Narcomenudeo: detuvieron a dos personas con casi 100 gramos de cocaína

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a dos personas en la capital correntina durante un operativo de prevención de delitos. Además, se secuestró dinero y droga.

El operativo ocurrió durante la noche del miércoles cuando efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de calles Túpac Amarú y Ramos Mejía, cuando observaron a dos sujetos a bordo de motocicleta que merodeaban en la zona.

Los sospechosos, al notar la presencia policial se dieron a la fuga. Tras una breve persecución uno de los pasajeros arrojó un envoltorio de bolsa plástico, cuando se les dio alcance se identificó a dos jóvenes de 19 años.

Al abrir el envoltorio, los efectivos encontraron una sustancia blanquecina que tras el narcotest correspondiente, se comprobó que era cocaína con un peso total de 99.87 gramos. Además, se secuestró dinero en efectivo, vinculado a la venta de esta sustancia.

Por tal motivo se procedió a la demora y secuestró preventivo de la droga y una motocicleta marca Honda, modelo Wave.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continuó con los trámites de rigor.