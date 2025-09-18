¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Itatí Tercera Marcha Federal Universitaria Lluvia en Corrientes
POR EL RECHAZO A SUS VETOS

Milei criticó a la oposición: “Son kukas disfrazados de republicanos”

El Presidente vinculó a sectores del PRO y la UCR con el kirchnerismo luego del duro revés que sufrió el Gobierno en Diputados.
 

Por El Litoral

Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 09:49

El presidente Javier Milei criticó a la oposición dialoguista por el rechazo a sus vetos: “Son kukas disfrazados de republicanos”. El mandatario vinculó a sectores del PRO y la UCR con el kirchnerismo luego del duro revés que sufrió el Gobierno en Diputados con el respaldo mayoritario de la oposición a las leyes de financiamiento para el hospital Garrahan y Universidades.

Milei publicó en su cuenta de X: “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos. Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina". La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!“.

Mientras que el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, escribió en su cuenta de X: "Se pasaron un año y medio denunciando un supuesto pacto de gobernabilidad entre Milei y (la expresidenta) Cristina Kirchner. Solo basta ver quiénes votaron con el kirchnerismo para voltear al Gobierno...“.

Noticia que está siendo actualizada.-

