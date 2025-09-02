Lluvia en Corrientes: el ranking de ciudades con más y menos milímetros de agua en agosto

Agosto cerró con un panorama de precipitaciones muy heterogéneo en la provincia de Corrientes. Según el relevamiento del Ministerio de Producción, mientras Esquina acumuló 140 milímetros de lluvia, Yataytí Calle apenas registró 40 mm, mostrando fuertes contrastes en el comportamiento climático.

Entre las localidades con mayores acumulados se destacan San Miguel con 132 mm, Santo Tomé con 127 mm, en Ituzaingó llegó a los 111 mm y en La Cruz precipitó 109,3 mm. En cambio, además de Yataytí Calle, las zonas de Chavarría 46,5 mm, Bella Vista 48 mm y Paso de los Libres 50 mm se ubicaron entre las más secas del mes.

La capital provincial cerró agosto con 68,8 mm, mientras que ciudades del sur como Mercedes llovió 80,5 mm, Monte Caseros llegó a los 76,5 mm y Sauce con 76 mm tuvieron registros intermedios.

Acumulado anual ya supera los 1.100 mm en varias localidades

En lo que va del año, algunas localidades ya superan los 1.100 mm de precipitaciones acumuladas, como San Miguel con 1.182,4 mm, Ituzaingó con 1.154,8 mm, Pellegrini un acumulado de 1.128,5 mm y Santo Tomé con 1.578,5 mm, lo que refleja un escenario de lluvias abundantes pero distribuidas de manera desigual en el territorio provincial.

El informe oficial aclara que los datos provienen de estaciones meteorológicas y plataformas de monitoreo, y son fundamentales para el seguimiento de la campaña agrícola y la prevención de riesgos hídricos en Corrientes.