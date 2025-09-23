La costanera de Goya está en la última etapa del proyecto

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, informó este martes a través de su cuenta oficial que la costanera de Goya se encuentra en etapa final del proyecto.

Se trata de una obra de infraestructura urbana que busca mejorar la calidad del espacio público y fomentar la integración social y turística en la localidad.

Con financiamiento de recursos provinciales, la intervención contempla la ampliación del paseo costero, que pasará de 400 a más de 600 metros, sumando 100 metros hacia el norte y otros 100 hacia el sur.

Además de la extensión del recorrido, el proyecto incluye la creación de espacios inclusivos, y la instalación de nuevos juegos infantiles, con el objetivo de brindar mejores condiciones para el disfrute de los goyanos.