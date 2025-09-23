¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei Hospital Escuela Unne
Murió el doctor Walter Nigri, fundador del Servicio de Neurocirugía del hospital Escuela

El centro de salud emitió un comunicado para lamentar el fallecimiento del médico, a quien recordaron como “formador de numerosas generaciones de profesionales” y por su “calidad humana”.

Por El Litoral

Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 17:06

El hospital Escuela de Corrientes informó la muerte del doctor Walter Nigri, fundador del Servicio de Neurocirugía del centro de salud.

A través de un comunicado oficial, las autoridades del hospital lamentaron el fallecimiento del médico y lo recordaron como un profesional que dejó una “huella imborrable” en la comunidad.

Según el comunicado, Nigri fue un “formador de numerosas generaciones de profesionales que hoy ejercen esta especialidad con compromiso y excelencia”. Además, destacaron su “calidad humana y su vocación de servicio”.

"Elevamos una oración por su eterno descanso y acompañamos con sincero afecto a sus familiares, colegas y amigos en este difícil momento", finaliza el comunicado.

