Elsa Romero Feris puente General Belgrano Transporte Publico de Pasajeros
CORRIENTES

El Centro Cultural Sanmartiniano se beneficiará por la firma de un convenio

El convenio tendrá validez por un año y prestará una propuesta museográfica con una experiencia inmersiva para los visitantes.

Por El Litoral

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 12:50

El Centro Cultural Sanmartiniano (CCS) es beneficiado tras la firma de un convenio, este miércoles, que asegura la calidad de los servicios y prestaciones en la institución abierta hace un mes.

La presidente del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, y el presidente de la Asociación Civil de Maestros de Corrientes, Agustín Payes, rubricaron un convenio marco de cooperación y asistencia recíproca en el CCS, ubicado en calle 25 de Mayo 1406.

El convenio tendrá validez por un año y prestará una propuesta museográfica con una experiencia inmersiva para los visitantes.

El Instituto de Cultura tendrá a su cargo del personal del CCS -dependiente de la Asociación Civil de Maestros de Corrientes-, comprometiéndose a contribuir para que cumpla con su actividad principal de guía de museos, incluyendo acompañar a los visitantes, explicar la colección, responder preguntas, adaptar la información a distintos públicos y supervisar el comportamiento de los asistentes para asegurar el respeto por las obras y el patrimonio cultural, entre otras. 

