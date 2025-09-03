El Centro Cultural Sanmartiniano se beneficiará por la firma de un convenio

El Centro Cultural Sanmartiniano (CCS) es beneficiado tras la firma de un convenio, este miércoles, que asegura la calidad de los servicios y prestaciones en la institución abierta hace un mes.

La presidente del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, y el presidente de la Asociación Civil de Maestros de Corrientes, Agustín Payes, rubricaron un convenio marco de cooperación y asistencia recíproca en el CCS, ubicado en calle 25 de Mayo 1406.

El convenio tendrá validez por un año y prestará una propuesta museográfica con una experiencia inmersiva para los visitantes.

El Instituto de Cultura tendrá a su cargo del personal del CCS -dependiente de la Asociación Civil de Maestros de Corrientes-, comprometiéndose a contribuir para que cumpla con su actividad principal de guía de museos, incluyendo acompañar a los visitantes, explicar la colección, responder preguntas, adaptar la información a distintos públicos y supervisar el comportamiento de los asistentes para asegurar el respeto por las obras y el patrimonio cultural, entre otras.