Aumento en el peaje internacional: cuánto cuesta cruzar de Corrientes a Brasil

El cruce fronterizo entre Santo Tomé (Corrientes) y San Borja (Brasil) comenzó septiembre con un nuevo cuadro tarifario para el peaje que administra Mercovía S. A., la concesionaria del puente internacional. De acuerdo con la actualización, los automóviles sin residencia en estas localidades deberán abonar 27.000 pesos o 95 reales para cruzar el viaducto. En agosto, la tarifa había sido de 25.000 pesos o 100 reales.

La empresa difundió en sus redes oficiales los valores vigentes durante este mes, en el marco de la prórroga de transición que se extenderá hasta fines de octubre. En el caso de los automóviles que trasladan embarcaciones, el costo asciende a 40.000 pesos o 140 reales, frente a los 38.000 pesos o 150 reales que regían el mes pasado.

Por su parte, los colectivos de transporte internacional de pasajeros deberán pagar 80.000 pesos o 280 reales, una suba respecto de los 75.000 pesos de agosto, aunque en reales el valor se redujo.

Beneficios para los residentes de la zona de frontera

En tanto, los vecinos fronterizos inscriptos como TVF (Tráfico Vecinal Fronterizo) —es decir, los automóviles y motocicletas radicados en Santo Tomé y San Borja— continúan exceptuados del pago de peaje, como parte de los beneficios vigentes para quienes residen a ambos lados del puente.

La actualización de tarifas vuelve a poner al peaje correntino en el centro de la escena, ya que constituye uno de los pasos internacionales más transitados de la provincia y un punto clave para el comercio y el turismo entre Argentina y Brasil.